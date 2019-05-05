Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kamil Çetin
BalıkesirsporBaltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Furkan Çil, Kethevoama (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan),Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck (Dk. 54 Mehmet Boztepe),Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
GazişehirGaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Poepon (Dk. 80 Sow),Kerim Avcı (Dk. 62 Jefferson),Segbefia, Oğulcan Çağlayan, Mehmet Erdem Uğurlu, Bjarnason, Erhan Çelenk (Dk. 74 Igor)
Goller: Dk. 20 Erhan Çelenk, Dk. 90 Sow (Gazişehir Gaziantep),Dk. 56 Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 40 Bjarnason, Dk. 82 Ahmet Kesim, Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep),Dk. 42 Furkan Çil, Dk. 86 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)
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