Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Balıkesir Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bordo-Mavililer, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği rakibini, deplasmanda da Abdülkadir Parmak (2) ve Novak'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

16. dakikada Trabzonspor'dan Luis Ibanez'in şutu kalenin üstünde auta gitti.

21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı frikikte top direkten döndü.

32. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Hüseyin Türkmen'in kafayla aşırdığı topa arka direkte ayak koyan Filip Novak, Fırtına'yı öne geçirdi: 0-1.

34. dakikada Mehmet Boztepe'nin sağdan açtığı ortada kafayı vuran Beleck skora dengeyi getirdi: 1-1.

41. dakikada Abdülkadir Parmak'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

İlk yarı böyle sona erdi.

58. dakikada Trabzonspor'da Ekuban, savunmayı çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya durumda vurdu, top direkten geri döndü.

59. dakikada Ibanez'in ortasında savunmanın arasından kafayı vuran Abdülkadir Parmak, Fırtına'yı yeniden öne geçirdi: 1-2.

71. dakikada Ekuban'ın ceza alanına girip yaptığı vuruşta kaleci gole engel oldu.

87. dakikada soldan gelen ortada bir kez daha sahneye çıkan Abdülkadir Parmak, farkı ikiye yükseltti: 1-3.

Kalan sürede başka gol olmazken kazanan 3-1'lik sonuçla Trabzonspor oldu.