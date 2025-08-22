Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Balıklar karaya 10 milyon yıl daha erken çıkmış olabilir

        Balıklar karaya 10 milyon yıl daha erken çıkmış olabilir

        Polonya'da bulunan fosilleşmiş izlerin, balıkların karaya göç tarihini 10 milyon yıl geriye çekebileceği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaya 10 milyon yıl daha erken çıkmış olabilirler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Polonya’daki Kutsal Haç Dağları’nda keşfedilen izler, balıkların çok daha erken dönemde karada sürünmeye çalıştığını gösterdi.

        Araştırma ekibinin lideri Piotr Szrek, bulunan izlerin günümüzde yaşayan akciğerli balıkların kıyıda sürünürken bıraktıkları izlere çok benzediğini belirterek, "Bu izler rastgele çırpınmalar değil, bilinçli bir sürünme hareketi" dedi.

        Çalışma kapsamında kazılarda 240’tan fazla fosilleşmiş çukur ve oyuk ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

        Bunların, balıkların ağızlarını kuma bastırıp kendilerini yukarı doğru çekerek oluşturduğu düşünülüyor. Zürih Üniversitesi’nden paleontolog Christian Klug, ilk başta inanmak istemediğini söyleyerek, "Ama veriler ve yerinde incelemeler beni ikna etti. Bu keşif ilham verici" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bilim insanları izleri incelerken ilginç bir detaya da rastladı. 36 izde balıkların başlarını yana yatırdığı görüldü ve bunların 35’i sola doğruydu. Bu durum, tarihteki ilk el baskınlığı (solaklık) örneklerinden biri olabilir.

        Ekibin lideri Szrek, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz, sol tarafa belirgin bir tercih var" diye konuştu.

        Uzmanlara göre bu keşif, balıkların karada yaşamı denemeye başladığını ve evrimsel sürecin düşünüldüğünden daha erken başladığını gösteriyor.

        Yale Üniversitesi’nden biyolog Chase Brownstein, bu izlerin gerçekten akciğerli balıklara ait olup olmadığı konusunda şüpheli olduğunu aktardı. Ancak Szrek, farklı bölgelerde benzer izler üzerinde yapılacak çalışmaların daha net sonuçlar verebileceğini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #balık fosili
        #Polonya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        Trump kolluk kuvvetlerini denetledi
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Trump'ın serveti yarım milyar dolar daha arttı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu