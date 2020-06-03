Mersin'de 11 Milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu Toroslar Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ile ele geçirildi. Operasyon ile ele geçirilen Balina Kusmuğu amberin neden bu kadar değerli olduğu merak konusu oldu. Peki Balina Kusmuğu nedir? Balina Kusmuğu neden değerlidir? İşte cevabı...

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Amber balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Kayayı andırır. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan amber, balinaların dışkısı dışarı atılır ama bazen o kadar büyük olur ki sindirim sisteminden geçemez ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atar. O kusmuk topları okyanus yüzeyinde görülürken, bazen de kıyıya vurur.

BALİNA KUSMUĞU NEDEN DEĞERLİ?

Balina Kusmuğu doğal bir madde olduğundan kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Parfümün kalıcılığının da artmasına neden olan amberi bu nedenle pahalıya satılır. Daha çok Atlantik Okyanusu’na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde denk gelir.