Balkan Antantı nedir, ne anlama gelir?

İmza atan Balkan ülkelerinin birbirlerinin sınırlarını koruduğu ve sınırlar tehdit edildiğinde bu sınırların korunacağını bildiren Balkan Antantı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…
Balkan Antantı Ne Zaman İmzalandı?
Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanan Balkan Antantı; 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da imzalanmıştır.
Balkan Antantı Neden İmzalandı?
1933 yılından itibaren Almanya’da Nazilerin iktidarı ele alması ve İtalya’nın Balkanlar ve Akdeniz’e yönelik yayılmacı bir tavır içinde bulunması, Balkan Antantı için belirleyici olmuştur. Gerek dünya barışını gerekse de Balkan coğrafyasının düzenini tehdit eden bu tablo karşısında Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında bir yakınlaşma başlamış ve en nihayetinde 9 Şubat 1934 tarihinde bu 4 ülke tarafından Balkan Antantı imzalanmıştır.
Balkan Antantı Tarihi
- Dünya Savaşı’nın ardından Balkanlardaki durumdan memnun olmayan Arnavutluk ve Bulgaristan; sınırlarını genişletmek istiyorlar; Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan ise mevcut düzenin bozulmasını istemiyordu.
Balkanlarda ortaya çıkan bu tablo ilk olarak Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine yakınlaştırmış ve bu iki ülke arasında 1933 yılında bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Bunun üzerine Bulgaristan tehdidinden rahatsız olan Yugoslavya ve Romanya da harekete geçmiş ve aynı yıl Türkiye ile birer dostluk antlaşması imzalamışlardır.
Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi, İtalya’nın ise Akdeniz ve Balkanlarda yayılma arzusu da bölgeyi tehdit eden bir başka önemli unsur olmuştur. Özellikle bölge üzerinde hedefleri olan Bulgaristan’ın, Almanya ve İtalya’nın da desteğini alması dört ülkeyi harekete geçirmiştir.
Artan bu tehlikelere karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya; Atina’da bir araya gelerek, 9 Şubat 1934 tarihinde Balkan Antantı’nı imzalanmışlardır. Her ne kadar Türkiye; Bulgaristan ve Arnavutluk’u da bu pakta dâhil etmek istese de bu iki ülke üzerindeki Alman ve İtalyan baskısı bu duruma engel olmuştur.
Bu dört ülke arasında imzalanan Balkan Antantı’na göre;
- Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya; kendi Balkan sınırlarının güvenliğini karşılıklı olarak güvence altına alacaklardır.
- Antlaşmaya taraf ülkeler, çıkarları aleyhinde gelişmeleri müzakere edeceklerdir. Ayrıca pakta üye olmayan herhangi Balkan ülkesine karşı haber vermeksizin eylemde bulunmayacaklardır.
- İmzalanan bu antant; tüm Balkan devletlerine açık olacaktır. Katılmak isteyenlerin katılımları, pakta üye ülkelerin imzasından sonra mümkün olacaktır.
- Saldırı değil savunma amaçlı imzalanan bu antlaşma en az beş yıl süreyle geçerli olacaktır.
1 Eylül 1939 tarihinde başlayan 2. Dünya Savaşı Balkan Antantı’nın temellerini sarsmıştır. Özellikle 1940 senesinde İtalya’nın Yunanistan ve Yugoslavya’ya saldırmasıyla Balkan Antantı işlevini yitirmiş ve 1841 yılında resmen ortadan kalkmıştır.
Balkan Antantı Önemi
1934 yılında imzalanan Balkan Antantı önemi; bölgedeki barışın korunmasına yönelik önemli bir adım olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca bu antlaşma ile Türkiye ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi gereğince hareket etmiş ve hem dünya hem de bölgesel barışa önemli bir katkı sunmuştur. Balkan Antantı’nın Türkiye için bir diğer önemi de sağlamış olduğu sınır güvenliğidir. Bu pakt ile Türkiye batı sınırlarını güvence altına almış ve Balkanlardaki politika hedefine ulaşmıştır.
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