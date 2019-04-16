Vali Ozan Balcı, 2023 Tokat Vizyonu doğrultusunda hazırladıkları proje ile Ballıca Mağarası'nın Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) başvuruda bulunduklarını söyledi. Vali Balcı, bu başvuru sonucunda Ballıca Mağarası'nın Türkiye'den 2019 yılında UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'ne giren tek miras alanı olduğunu açıkladı.

Vali Balcı, ''Ballıca Mağarası, yapısı gereği çok otantik, Türkiye'nin bir turizm değeri, Tokat'ımızın turizm değeri. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne dahil olmak için başvuru yapmıştık. O da kabul oldu. Hem Tokat'ımızın hem de Türkiye'mizin tanıtımına daha çok katkı sağlayacak. Orasının doğa turizmine açılması konusunda alt ve üstyapıya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. O yapılar da bittiğinde yabancı veya yerli turistlerimiz için çok kolaylık sağlayacak. 2019 yılı için sadece Ballıca Mağarası eklendi ama bundan önceki yıllarda Türkiye'de, Dünya Mirası Geçici Liste'ye eklenen birçok güzelliğimiz var" dedi.

BALLICA MAĞARASI

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor.