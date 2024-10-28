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        Haberler Spor Futbol Ballon d'Or töreni öncesi şok iddia: Kazanan belli oldu - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or töreni öncesi şok iddia: Kazanan belli oldu

        Dünyanın en prestijli bireysel futbolcu ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or, bu sene sahibini bulmadan önce sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dev ödülün en büyük adaylarından birisi olan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un, ödülü kazanamayacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 17:25 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:25
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        Ballon d'Or töreni öncesi flaş iddia!
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        Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün verileceği akşama yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

        "ÖDÜLÜ RODRI ALACAK"

        RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olarak görülen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, yıldız oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.

        Öte yandan İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek.

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        SIRALAMA BELLİ OLDU

        Haberde, Vinicius Junior'un ödül sıralamasında ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.

        REAL MADRID'DEN PROTESTO

        Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid heyeti, Vinicius Junior ödülü alamayacağı için hiçbir ferdinin Paris'e gitmemesi kararı aldı. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ödül adayları Vinicius Junior, Jude Bellingham gibi isimler ödül törenine katılmayacak.

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