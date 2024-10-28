Ballon d'Or töreni öncesi şok iddia: Kazanan belli oldu

Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün verileceği akşama yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

"ÖDÜLÜ RODRI ALACAK"

RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olarak görülen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, yıldız oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.

🩼 Rodri koltuk değnekleriyle Ballon d'Or ödül törenine geldi. pic.twitter.com/1XVhSUO0kY — HT Spor (@HTSpor) October 28, 2024

Öte yandan İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek.

REKLAM SIRALAMA BELLİ OLDU Haberde, Vinicius Junior'un ödül sıralamasında ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.