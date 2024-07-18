Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bangladeş'te "kamuda kontenjan" protestoları: Ölü sayısı 25'e yükseldi | Dış Haberler

        Bangladeş'te "kamuda kontenjan" protestoları: Ölü sayısı 25'e yükseldi

        Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kamuda kontenjan' protestoları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e çıktığı belirtildi.

        Ülkede yayın yapan Prothom Alo ve Daily Star gazetelerine göre, ülke genelindeki protestolarda göstericiler ile polis arasında arbede çıkması sonucu 19 kişi daha yaşamını yitirdi.

        Kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına karşı başlatılan protestolarda ölü sayısı 25'e yükselirken, yüzlerce kişi de yaralandı.

        Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.

        Protestoların başkoordinatörlerinden Asif Mahmud, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" ilan ettiklerini, bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

        REKLAM

        KAMU SEKTÖRÜ KONTENJANI

        Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

        Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

        Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

        Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

        Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

        Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurmuştu.

        Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

        Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, dün, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bangladeş
        #protesto
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı