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        Haberler Dünya Bangladeş'te sel: Mahsur kalan kişi sayısı 3 milyona çıktı | Dış Haberler

        Bangladeş'te sel: Mahsur kalan kişi sayısı 3 milyona çıktı

        Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar ve taşan nehirler sonucu oluşan seller nedeniyle 3 milyon kişi mahsur kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:57
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        Bangladeş'te sel yüzünden 3 milyon kişi mahsur
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        The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş'te 8 bölgede dünden beri etkili olan sağanak, ülkedeki durumu kötüleştirdi.

        Seller nedeniyle üç milyon kişi mahsur kalırken, hamile bir kadının da sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği duyuruldu.

        Feni ve Noakhali, selden en çok etkilenen bölgeler olarak kayıtlara geçerken, bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi.

        Yerel sakinler, 1988'den bu yana bu kadar şiddetli yağış görülmediğini ve "son 37 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını" belirtti.

        Dün, şiddetli yağışlar nedeniyle 1,5 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #bangladeş
        #Sel
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