Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ağustos ile biten haftada 16 milyar 51 milyon lira geriledi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 687 milyar 873 milyon liradan 2 trilyon 671 milyar 822 milyon lira oldu.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 86 milyar 195 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 434 milyar 102 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 20 milyar 403 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 306 milyar 103 milyon liraya geriledi.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 20 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 519 milyon lira azalarak 420 milyar 827 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 200 milyar 191 milyon lirası konut, 7 milyar 85 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 522 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 839 milyon lira azalarak 397 milyar 756 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1 azalışla 97 milyar 202 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 446 milyon lirası taksitli, 51 milyar 756 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,11 azalarak 22 milyar 451 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 1,14 yükselişle 461 milyar 791 milyon liradan 467 milyar 69 milyon liraya çıktı.

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