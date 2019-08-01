Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Temmuz ile biten haftada 24 milyar 238 milyon 991 bin lira artarak 2 trilyon 331 milyar 582 milyon 319 liradan, 2 trilyon 355 milyar 821 milyon 310 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,25 artarak 1 trilyon 70 milyar 716 milyon 667 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,11 yükselerek 1 trilyon 178 milyar 517 milyon 369 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 25 milyon dolar artarak 217 milyar 794 milyon dolara yükseldi. Bunun 197 milyar 885 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 909 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 169 milyar 376 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 907 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 77 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 6 milyar 525 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,12 artarak 385 milyar 29 milyon 413 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,32 gerileyerek 363 milyar 497 milyon 226 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,30 artarak 143 milyar 169 milyon 161 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 167 milyar 159 milyon 465 bin lirası konut, 4 milyar 548 milyon 34 bin lirası taşıt ve 212 milyar 321 milyon 914 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise, TCMB dahil, 19 Temmuz ile biten haftada 4 milyar 300 milyon 272 bin lira artarak 2 trilyon 424 milyar 218 milyon 503 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,79 artış gösterdi.