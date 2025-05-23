Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 16 Mayıs ile biten haftada 376 milyar 280 milyon 306 bin lira artarak 22 trilyon 582 milyar 264 milyon 75 bin liradan, 22 trilyon 958 milyar 544 milyon 382 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,5 yükselişle 12 trilyon 772 milyar 378 milyon 880 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 azalışla 7 trilyon 388 milyar 774 milyon 584 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 229 milyar 412 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 191 milyar 608 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Mayıs itibarıyla 865 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 313 milyar 325 milyon 765 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 568 milyar 888 milyon 135 bin lirası konut, 61 milyar 770 milyon 688 bin lirası taşıt, 1 trilyon 622 milyar 829 milyon 52 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 59 milyar 837 milyon 890 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.