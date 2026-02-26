Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Şubat ile biten haftada yüzde 0,6 artışla (171 milyar 487 milyon 198 bin lira) 29 trilyon 93 milyar 356 milyon 381 bin liradan, 29 trilyon 264 milyar 843 milyon 579 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,7 artarak 15 trilyon 404 milyar 607 milyon 513 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,1 artışla 10 trilyon 301 milyar 223 milyon 602 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 273 milyar 870 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 236 milyar 51 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

REKLAM

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 20 Şubat itibarıyla 907 milyon dolarlık artış görüldü.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1 azalışla 5 trilyon 881 milyar 563 milyon 676 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 706 milyar 843 milyon 80 bin lirası konut, 47 milyar 147 milyon 402 bin lirası taşıt, 2 trilyon 246 milyar 781 milyon 979 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 880 milyar 791 milyon 215 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.