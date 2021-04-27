Tam kapanmada bankalar kapalı olacak mı? Tam kapanmada bankalar açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesinin yayınlanmasının ardından bankalarla ilgili merak edilen bu sorular cevabını buldu. İşte, tam kapanma sürecinde bankalar açık mı, kapalı mı olacak sorusunun cevabı...

BANKALAR KAPALI OLACAK MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen tam kapanma ile ilgili merak edilen detaylar belli oldu. Bankaların faaliyetleri ile ilgili asgari çalışanla devam edecek. Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile çalışacak olan bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları hizmet verecek. Yani bankalar tam kapanma sürecinde kapalı olmayacak.