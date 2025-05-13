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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankalar müşterilerinin isteğiyle rekor tutarı yurtdışı muhabirlerine park etti - İş-Yaşam Haberleri

        Bankaların yurtdışı muhabir bankalarda tuttuğu mevduat rakor düzeye ulaştı

        Merkez Bankası Türkiye'nin cari işlemler hesabı rakamlarını açıkladı. Buna göre martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verildi. Ödemeler Dengesi istatistiklerinin yayımlandığı tablolarda bir rakam çok dikkat çekti. Bankaların yurtdışı muhabir bankalara gönderdikleri yabancı para mevduat mart ayında 6,9 milyar doları buldu. Bankacılar bankaların müşterilerin isteği üzerine yurtdışına çıkarılmak üzere bu tutarı yurtdışı muhabir bankalara park ettiğini belirttiler. Bu kalem en son yine finansal çalkantı yaşanan 2018 Ağustos ayında da 10.4 milyar dolara tırmanmıştı.

        Giriş: 13.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:25
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        6,9 milyar dolarlık endişe
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        Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu. Martta ithalat ile ihracat arasındaki fark 4,8 milyar dolar olurken 7,3 milyar dolara ulaşan; içinde turizm gelirlerinin bulunduğu hizmet gelirlerindeki artış cari açığı biraz aşağı çekti.

        Yurt dışı gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışı gayrimenkul alımında rekor

        Açığın nasıl finanse edildiğinin izlendiği finans hesabında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarında da 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yabancı yatırımcı martta 399 milyon dolarlık hisse ve 1 milyar 522 milyon dolar tahvil net satış yaptı. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

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        BRUNSON KRİZİNDE BENZER HAREKET OLMUŞTU

        Ödemeler Dengesi istatistiklerinin yayımlandığı tablolarda bir rakam çok dikkat çekti. Bankaların yurtdışı muhabir bankalara gönderdikleri yabancı para mevduat mart ayında 6,9 milyar doları buldu. Bankacılar bankaların müşterilerin isteği üzerine yurtdışına çıkarılmak üzere bu tutarı yurtdışı muhabir bankalara park ettiğini belirttiler. Diğer yandan bankaların yurtdışından aldığı krediler nedeniyle yabancı bankaların Türk bankalardan teminat artırmalarını isteyebileceği ve rakamın bu yüzden artmış olabileceği de ifade ediliyor.

        Türkiye Ödemeler Dengesi istatistiklerinin bu kalemiyle daha önce finansal çalkantı yaşanan 2018 Ağustos ayında da karşılaşmıştı. Ağustos 2018'de bu kalem 10.4 milyar dolara çıkmıştı. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz ve Ağustos 2018’de attığı bir dizi tweet ile Rahip Brunson serbest bırakılmazsa Türkiye’yi ekonomisini mahvetmekle tehdit etmişti.

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        AÇIK AĞIRLIKLI KREDİ İLE FİNANSE EDİLİYOR

        Diğer yandan, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

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