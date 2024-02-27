Bankalararası Kart Merkezi’nin yeni Genel Müdürü Ozan Deniz oldu

Ozan Deniz, şubat ayı itibarıyla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı.

BKM’den yapılan açıklamaya göre, 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hâkim ortak hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi AŞ, Türkiye’nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi ve finansal teknoloji kuruluşlarından biri olarak, yeni döneme hazırlanmak için önemli bir adım attı.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan yeni Genel Müdür Ozan Deniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans derecesi, Texas Üniversitesi’nde MBA derecesi aldı. Deniz, 2018 yılında Harvard Business Review Yönetici Liderlik Programını tamamladı.

Kariyerine 2006 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda başlayan Deniz, Bilişim Teknolojileri, İş Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler bölümlerinde yöneticilik görevlerini üstlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevi esnasında, FAST’ın geliştirilmesinde baştan sona tüm koordinasyonu sağlayan Deniz, Türkiye’nin perakende ödeme altyapılarının temeli olarak konumlandırılan FAST’a yön verilmesinde önemli rol oynadı.

Deniz, ödeme sistemlerinin ve finansal teknolojilerinin hayata geçirilmesi amacıyla EFT, FAST, Kolay Adresleme, TR-Karekod, Ödeme İste ve Güvenlik Katman Servislerinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesine liderlik etti.