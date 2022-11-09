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Haberler İş-Yaşam Bankalardaki yüksek karlar nereden geliyor?
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Bankalardaki yüksek karlar nereden geliyor, devam edecek mi?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Yılın ilk üç çeyreğinde rekor kar açıklayan bankalarda bu karın nereden kaynaklandığının irdelendiği programda sektör için önemli bilanço kalemleri ve rasyolar derinlemesine ele alınıyor. Özellikle banka karlarını etkileyen enflasyona endeksli bono ve net faiz gelirlerinin banka bazında ele alındığı programda Uğuroğlu Delice, gelecek dönem beklentilerini de açıklıyor.

Bankalardaki yüksek karlar nereden geliyor?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice oluyor. Yılın ilk üç çeyreğinde rekor kar açıklayan bankalarda bu karın nereden kaynaklandığının irdelendiği programda sektör için önemli bilanço kalemleri ve rasyolar derinlemesine ele alınıyor. Özellikle banka karlarını etkileyen enflasyona endeksli bono ve net faiz gelirlerinin banka bazında ele alındığı programda Uğuroğlu Delice, gelecek dönem beklentilerini de açıklıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARI NE DİYOR?

Ekonomi yönetiminin heteredoks politika olarak açıkladığı mevcut para ve kur politikasının bankacılık sistemine etkilerinin değerlendirildiği programda bankaların üçüncü çeyrek bilançolarından yola çıkılarak sektörün kar ve zarar rakamlarını belirleyen ana etmenler masaya yatırılıyor.

YÜKSEK KARLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Global ekonomideki gelişmelerinde de değerlendirildiği Borsanın Şirketleri programında, bu durumun Türkiye ekonomisine yansıması ve dolayısıyla geçtiğimiz dönem yüksek karlara neden olan faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceğine dair fikir alışverişinde bulunuluyor. Uğuroğlu Delice ayrıca bankaların göreceli üstünlüklerini de dile getirerek, bu durumun hisse fiyatlarına etkisi konusundaki görüşlerini paylaşıyor.

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