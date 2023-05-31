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Bankaların önündeki en büyük riskler neler?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Seçim öncesi ve sonrası banka hisselerindeki hareketleri yorumlayan Uğuroğlu, son günlerde bir süredir kan kaybeden banka hisselerine olan ilginin nedenini açıkladı. Bankaların kredi ve mevduat arasındaki faiz farkı ve tahvil stoğu başta olmak üzere bilançolarını etkileyen kalemlerin masaya yatırıldığı programda Uğuroğlu, önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin alacağı karara göre bu kalemlerin karlılığı nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

Bankaların önündeki en büyük riskler neler?
HABERTURK.COM

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Pınar Uğuroğlu Delice oldu. Seçim öncesi ve sonrası banka hisselerindeki hareketleri yorumlayan Uğuroğlu, son günlerde bir süredir kan kaybeden banka hisselerine olan ilginin nedenini açıkladı. Bankaların kredi ve mevduat arasındaki faiz farkı ve tahvil stoğu başta olmak üzere bilançolarını etkileyen kalemlerin masaya yatırıldığı programda Uğuroğlu, önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin alacağı karara göre bu kalemlerin karlılığı nasıl etkileyebileceğini değerlendirdi.

OLUMLU HAVA SÜRER Mİ?

Borsada seçim öncesi ve sonrası hareketleri yorumlayan Uğuroğlu, seçim sonrası oluşan olumlu havanın ne kadar süreceğine dair tahminini paylaşırken ekonomi politikalarında bir değişim bekleyip beklemediğine dair görüşünü de açıklıyor. Uğuroğlu, bu doğrultuda bankacılıkta 2023 ilk çeyrek bilançolarından da yola çıkarak banka bilançolarını etkileyen kalemlerin önümüzdeki dönem rakamları nasıl değiştireceğine yönelik fikirlerini paylaşıyor.

DİĞER ÜLKE BANKALARI İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

Programda bankaların fiyat kazanç oranları ve piyasa değeri/defter değeri oranları ile özsermaye karlılığı karşılaştırıldığında Türk bankalarının diğer gelişmekte olan ülke bankalarına göre nasıl bir durumda olduğu tablosu paylaşılıyor.

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