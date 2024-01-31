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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Bankın Hikâyesi'nde kazananlar açıklandı

        'Bankın Hikâyesi'nde kazananlar açıklandı

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen 5 bin 336 fotoğrafın yarıştığı "Bankın Hikayesi" fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi 'Bostanlı Sahil' isimli fotoğrafıyla Akif Çubuk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:05
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        'Bankın Hikâyesi'nde kazananlar açıklandı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTON AŞ tarafından düzenlenen 'Bankın Hikayesi' başlıklı yarışmanın teması, şehir sakinlerinin kentteki banklarda geçirdiği zaman olarak belirlenmişti. Yarışmaya Türkiye’nin 74 ilinden 1795 katılımcı, 5 bin 336 fotoğraf ile katıldı.

        Taşkın Mışe ‘Terlikli Kadın’
        Taşkın Mışe ‘Terlikli Kadın’

        Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların çektikleri fotoğraflar; İzzet Keribar (Fotoğraf Sanatçısı – Kurul Başkanı), Merih Akoğul (Fotoğraf Sanatçısı – Yazar), Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı - Yazar), Doğan Arslan (Akademisyen – Sanatçı), Dr. Elif İpek Atayman (İBB İştirakler İletişim Koordinatörü - Akademisyen), Fevzi Alp Atar (İSTON Genel Müdürü), Dr. Emine Hilal Korucu’dan (İSTON Basın Müşaviri – Fotoğraf Sanatçısı) oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

        İlhan Uzunismail ‘Gün Batarken’
        İlhan Uzunismail ‘Gün Batarken’

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında gerçekleşen yarışmada; birincilik ödülü ‘Bostanlı Sahil’ isimli fotoğrafıyla Akif Çubuk’un oldu. İlhan Uzunismail ‘Gün Batarken’ isimli fotoğrafıyla ikinci, Sebahattin Özveren ‘Vapurlar’ fotoğrafıyla üçüncü oldu. Hasan Uçar ‘Aile Ziyareti’, Taşkın Mışe ‘Terlikli Kadın’, Togay Erol ‘Tren İstasyonu’ isimli fotoğrafları ile mansiyona layık görüldü. İSTON özel ödülü Seval Oral Nurtan’ın ‘Kız Kulesi’ isimli eserine verildi. Yarışmaya katılan 35 eser de sergilemeye değer görüldü.

        Sebahattin Özveren ‘Vapurlar’
        Sebahattin Özveren ‘Vapurlar’

        Değerlendirme sonucu, yarışmanın birincisine 30 bin TL TFSF Altın Madalya, ikincisine 20 bin TL + TFSF Gümüş Madalya, üçüncüsüne 15 bin TL + TFSF Bronz Madalya; mansiyon kazanan 3 eserin her birine 10 bin TL + TFSF Mansiyon, İSTON özel ödülünü kazanan esere 10 bin TL ödül verilecek. Fotoğrafları sergilemeye değer görülen 35 eser sahibinin her biri 1000 TL ödül alacak. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödül ve plaketleri düzenlenecek tören ile takdim edilecek.

        Sonuçlar https://iston.istanbul/ ve https://tfsfonayliyarismalar.org/tr sayfalarından ilan edildi.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Bankın Hikayesi
        #fotoğraf
        #yarışma
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