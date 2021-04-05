Banu Alkan'ın acı günü!

Banu Alkan, ablasının acısıyla sarsıldı. 63 yaşındaki Alkan'ın ablası Fehime Alkan hayata veda etti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Alkan, "Canım ablam, değerlim, efsanem, güneş ışığım ablamı kaybettim. Sevenlerimden dua bekliyorum. Acımız çok büyük, çok derin" ifadelerini kullandı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Soru Bankası
- Gastro
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR