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Banu Zorlu: Hayatımda birisi olursa evleneceğim

Şarkıcı Banu Zorlu, önceki gün Nişantaşı'nda bir gelinlik mağazasında görüntülendi. Zorlu, erkek kardeşinin nişanlısına hediye olarak gelinlik aldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Şu an hayatımda kimse yok. Koronavirüs salgını nedeniyle ayrıldık. Hayatımda biri olursa evleneceğim" dedi

Banu Zorlu
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Banu Zorlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir gelinlik mağazasında objektiflere takıldı. Erkek kardeşinin yakın zamanda Trabzon'da evleneceği nişanlısına hediye olarak gelinlik alan Zorlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geline alacağı elbiseyi kendi üzerinde deneyen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Giyince heyecanlandım. Çok güzel, ilk görüşte seçtim. Erkek kardeşim evleniyor. Nişanlısı Trabzon’da olduğu için gelemedi. Koronavirüs salgını nedeniyle öne alındı nikah. Ben gelinliği giydim, benim ölçülerim de boyumuz aynı. Bunu hediye yapıp yollayacağız.

"KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE AYRILDIK"

Banu Zorlu, "En son bir dizimde gelinlik giymiştim ve evlenmiştim. Şimdi bunu giydim kesin evlenirim ayağımın tozuyla" dedi. Muhabirlerin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Zorlu, "Şu an hayatımda kimse yok. Koronavirüs salgını nedeniyle ayrıldık. Hayatımda biri olursa evleneceğim" yanıtını verdi.

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