Baraj dizisinin 26. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 27. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 26. son bölüm özeti...

BARAJ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık’ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.

Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım’ı Nehir’e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

Nehir’in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım’ı deli eder. Nazım’ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder.

Nazım’ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert’in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra’nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.