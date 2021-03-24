Baraj dizisinin 32. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Gizem Karaca ve Sumru Yavrucuk'un yer aldığı dizinin yeni bölümleri Salı akşamları yayınlanıyor. Peki Baraj 33. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Baraj 32. son bölüm özeti...

BARAJ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BARAJ 32. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir ve Bahar’ın yalanlarına daha fazla tahammül edemeyen Nazım, Mert’i de alıp herkesten uzaklaşır. Nehir, Nazım’ı bulup onunla dürüstçe konuşmak istese de Azra’nın onu durdurmak için çok tehlikeli bir planı vardır.

Tam Halit’ten kurtulduklarını sandıklarında Halit’in annesinin gelmesi Tarık, Zahra ve İbrahim’i iyice köşeye sıkıştırır.