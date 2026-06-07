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        Haberler Gündem Güncel Baraj gölünde facia! Akıntıya kapıldı! | Son dakika haberleri

        Baraj gölünde facia! Akıntıya kapıldı!

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki Serhat Songur, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 15:09 Güncelleme:
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        Baraj gölünde facia! Akıntıya kapıldı!

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde serinlemek için Ilısu Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Yaz sıcaklarında serinlemek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne giren Serhat Songur (25), suda yüzdüğü sırada bir anda gözden kaybolarak akıntıya kapıldı.

        Gencin suda çırpındığını ve akıntıya kapıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen suya atlayarak Songur'u kurtarmak için zamanla yarıştı.

        Songur, vatandaşların yoğun çabasıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Songur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla inceleme başlattı.

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