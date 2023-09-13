Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Barajların doluluk İSKİ | İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu! - Barajların doluluk oranı

        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!

        Yurt genelinde yaşanan kuraklık, mega kent İstanbul'da da etkisini belirgin biçimde hissettiriyor. Kente su sağlayan barajlarda su seviye bu sabah itibariyle yüzde 26.57 olarak ölçülürken yetkililer, vatandaşları suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da geçtiğimiz hafta görülen iki günlük sağanak, barajlara bir nebze katkı sağlasa da su miktarı düşmeye devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul bir süre daha güçlü bir yağış beklemiyor.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 26.5'E DÜŞTÜ

        Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların doluluk oranı ölçüldü ve ortalaması yüzde 26.5 açıklandı.

        SU KULLANIMINA DİKKAT UYARISI

        Yetkililer, mega kentte İstanbulluların su kullanımı konusunda duyarlı olması uyarısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #barajların doluluk oranı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler