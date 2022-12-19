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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor?

TRT 1'in geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören dizisi Barbaroslar, ikinci sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrolünü bu kez Tolgahan Sayışman'ın üstleneceği dizinin ne zaman başlayacağı, konusun ne olduğu ve oyuncu kadrosunda kimlerin olduğuna dair tüm bilgileri derledik!

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  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    İlk sezonuyla ilgi görmeyi başaran TRT1'in tarihi dizisi Barbaroslar, bu kez Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, ikinci sezonuyla yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yayınlanan tanıtım sonrası Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'e hayat verdiği dizinin yayın tarihi merak konusu oldu. Barbaros Hayreddin, 23 Aralık 2022 saat 20.00'da ekranlarda olacak.

     
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI KONUSU

    Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirileceği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak.
  • Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir ve oyuncuları kimler?

    BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI OYUNCU KADROSU

    Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi başarılı isimler yer alıyor.

     

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