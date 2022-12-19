Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlıyor?

İlk sezonuyla ilgi görmeyi başaran TRT1'in tarihi dizisi Barbaroslar, bu kez Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı adıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, ikinci sezonuyla yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...