'Barbie'nin Avrupa galası gerçekleşti
'Barbie' filminin Avrupa prömiyeri Londra'da gerçekleştirildi. Galaya başrol oyuncuları Margot Robbie ve Ryan Gosling başta olmak üzere pek çok ünlü isim katıldı
'Barbie'nin Avrupa galası Londra'da gerçekleştirildi.
Film, Türkiye'de 21 Temmuz'da gösterime girecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler, 'pembe halı'da yürüdü.
Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı.
Galada stiliyle dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz şarkıcı Sam Smith oldu.
33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, galada 'Barbie'nin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti.
Filmin kadrosunda yer alan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da şıklığıyla galanın beğenilen isimlerinden oldu.
Film, 'Barbie' ülkesinde yaşayan bir 'Barbie' bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatıyor.
'Barbie' ile 'Ken'i rollerinde Margot Robbie ile Ryan Gosling canlandırıyor.
Ancak filmde başka 'Barbie' ve 'Ken' karakterleri de yer alıyor.
'Denizkızı Barbie'ye pop yıldızı Dua Lipa, 'Diplomat Barbie'ye; Nicola Coughlan ve 'Yüksek Mahkeme Yargıcı Barbie'ye ise Ana Cruz Kayne hayat verdi.
Emma Mackey
America Ferrera
Jourdan Dunn
Nicola Coughlan
Hari Nef
Amanda Holden ve kızı Alexa Louise Florence Hughes
Greta Gerwi
AJ Odudu
Nadine Coyle
Connor Swindells
Rob Brydon
Adwoa Aboah
Hannah Khalique-Brown
Sharon Rooney