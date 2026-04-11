        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 4 - Espanyol: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 4 - Espanyol: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona sahasında Espanyol'u ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 4-1 kazandı ve en yakın rakibi Real Madrid'le puan farkını 9'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Barcelona adım adım şampiyonluğa!

        İspanya La Liga'nın 31. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

        Barça'ya galibiyeti getiren golleri 9. ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87'de Lamine Yamal ve 89. dakikada ise Marcus Rashford kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.

        Bu sonucun ardından üst üste 7. maçını kazanan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in puan kaybettiği haftada 79 puana yükseldi. Espanyol ise 38 puanda kaldı.

        Ligin 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

