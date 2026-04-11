Barcelona: 4 - Espanyol: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 31. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Barça'ya galibiyeti getiren golleri 9. ve 25. dakikalarda Ferran Torres, 87'de Lamine Yamal ve 89. dakikada ise Marcus Rashford kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 7. maçını kazanan Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in puan kaybettiği haftada 79 puana yükseldi. Espanyol ise 38 puanda kaldı.

Ligin 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol ise deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak.