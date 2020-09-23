Trabzonspor'un dün itibarıyla satışa çıkardığı TRA Taraftar Token’larını taraftar oylaması ve ödül platformu Socios.com uygulamasında piyasaya sürdü. 8 TL sabit fiyattan temin edilebilen 625.000 TRA Taraftar Token’ın ilk arzı 5 dakikadan kısa sürede tükendi ve 5 milyon Türk Lirası gelir sağladı.

"BARÇA'DAN SONRA EN YÜKSEK SATIŞ"

Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, Barcelona’dan sonra ilk satış olarak en yüksek token satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "5 dakikada 5 milyon TL’lik bir satış yaptık. Taraftarlarımıza ve tüm yatırımcılarımıza 8 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunmuş olduğumuz 625 bin adet TRA Token 5 dakika içerisinde tükenmiştir. Bu gerçekten de çok büyük bir başarı. Tüm taraftarlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürler. Bizi çok gururlandırdılar. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan taraftarlarımız, biz buradayız ve kulübümüzün her zaman yanındayız dediler. Daha önceki açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, kulübümüzün dijital tarihini taraftarımızla birlikte yazmaya başladık ve bu yolda da birlikte yürüyeceğiz. En büyük varlığımız olan taraftarlarımızın, kulüplerinin kararlarında etkili olacak olmaları en az onlar kadar bizi de heyecanlandırıyor. Taraftarlarımızdan aldığımız bu destek ve güçle daha birçok çalışmayı onların beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz. TRA Token’larımız 07 Ekim 2020 tarihinden itibaren kripto para borsalarında işlem görmeye başlayacaktır. Bugünkü satıştan alamayan taraftarlarımız, dilerlerse 7 Ekim’den itibaren kripto para borsalarında oluşacak fiyat üzerinden tokenlarımızı satın alabileceklerdir” dedi.