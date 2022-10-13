İtalyan ekibinin golleri ise 50'de Nicolo Barella, 63'te Lautaro Martinez ve 89'da Robin Gosens'ten geldi.

BARCELONA SON 16'YI ATEŞE ATTI!

Barcelona bu sonucun ardından puanını 4'e çıkarırken, üçüncü sırada yer aldı. Katalan devi son iki maçında Viktoria Plzen ve Bayern Münih ile karşılaşacak.

İkinci sıradaki Inter ise puanını 7 yaparak son 16 yolunda büyük avantaj elde etti. İtalyan devi Bayern Münih ve Viktoria Plzen ile oynayacağı iki maçtan en az 3 puan çıkarması halinde adını ikinci tura yazdıracak.