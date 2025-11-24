Bari - Roma kaç kilometre? Bari - Roma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Hedefe yaklaşırken yerleşimin artması, viyadüklerin ve geniş kavşakların görünmesi başkentin hareketli yapısını daha yol üzerinde hissettirir. Peki, Bari - Roma kaç kilometre? Bari - Roma mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BARİ - ROMA KAÇ KM?

Bari ile Roma arasındaki kara yolu mesafesi seçilen güzergâha göre yaklaşık 430–450 kilometre arasında değişir ve bu rota İtalya’nın güney kıyılarından başlayıp ülkenin merkezine doğru ilerleyen belirgin bir geçiş sunar. Bari’den ayrıldıktan sonra Adriyatik kıyısının açık manzarası kısa bir süre sürüşe eşlik eder. Şehir çıkışında yol geniş bir çizgiye sahip olduğu için ilk kilometreler sakin ilerler. İç kesimlere doğru yöneldikçe arazi hafif yükselir ve Apennin siluetinin uzaktan görüldüğü hat manzaranın tonunu yumuşak biçimde değiştirir. Yol boyunca uzanan tarım alanları bölgenin üretim kültürünü yansıtan sade bir görünüm oluşturur. Lazio sınırına yaklaşıldığında ovaya özgü geniş düzlükler belirginleşir ve yol çizgisi daha düzenli bir hâl alır. Roma’ya doğru ilerleyen son bölüm yerleşim yoğunluğunun arttığı bir yapıya sahiptir ve bu geçiş başkentin çevresindeki hareketli atmosferi daha yol üzerindeyken hissettirir. Mesafenin orta uzunlukta olması bu hattı hem planlanabilir hem de akıcı bir rota hâline getirir.

REKLAM Bari’den Roma’ya yapılan kara yolu yolculuğu orta uzunlukta olsa da farklı arazi geçişleri, otoyol yapısı ve şehir yoğunluğu nedeniyle birkaç noktaya özellikle dikkat etmek sürüş güvenliği açısından önem taşır. Bari çıkışında yol geniş olsa da şehir çevresinde araç sayısı artabilir bu nedenle ilk kilometrelerde hızın dengeli tutulması doğru olur. Adriyatik kıyısına paralel ilerleyen bölümde rüzgâr etkisi zaman zaman belirginleşebilir; bu durum yüksek hızlarda hafif savrulmalara yol açabileceği için takip mesafesinin geniş bırakılması güvenliği artırır. İç kesimlere doğru yöneldikçe Apennin geçişlerinde kısa eğim ve kıvrımlar görülebilir. Bu bölgelerde yol çizgilerini net okumak ve gereksiz sollamalardan kaçınmak önemlidir. Otoyol hattının uzun ve geniş oluşu sürüşü akıcı kılsa da düz yolun tekdüzeliği dikkatin dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla kısa molalar vermek sürüş kalitesini korur. Lazio sınırına yaklaşıldığında yol yeniden açılır ancak Roma’ya yaklaştıkça araç yoğunluğu hızla artar. Kavşakların sıklaştığı bu bölümde tabelaları erkenden takip etmek yön kaybını önler.

BARİ - ROMA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Bari’den Roma’ya yapılan kara yolu yolculuğu genelde beş ila altı saat arasında tamamlanır ve bu süre seçilen güzergâha, hava durumuna, trafik yoğunluğuna ve mola düzenine göre değişebilir. Bari çıkışında yol geniş bir çizgide ilerlediği için sürüş akıcı başlar. Adriyatik kıyısına paralel ilk kilometreler manzaranın açık yapısı sayesinde sakin bir ritim sunar. İç kesimlere doğru yöneldikçe yol hafif yükselir ve Apennin dağ siluetinin belirginleştiği geçişler görülür. Bu bölümlerde eğimler kısa aralıklarla değişse de asfalt yapısı sürüşü zorlaştırmaz. Lazio sınırına yaklaşırken arazi yeniden geniş bir ovaya dönüşür ve hız dengesini korumak kolaylaşır. Yolun bu kısmı genellikle yolculuğun en akıcı ilerleyen bölümüdür. Roma’ya yaklaşıldığında yerleşim artar, kavşaklar sıklaşır ve araç yoğunluğu belirginleşir. Bu nedenle son kilometrelerde hız doğal biçimde düşer. Tüm bu değişimlere rağmen rota büyük ölçüde otoyol yapısında olduğu için akış düzenli kalır. Bu özellikler Bari’den Roma’ya yapılan yolculuğu uzun görünse de öngörülebilir ve planlanabilir hâle getirir. Bari’den Roma’ya en rahat ulaşım çoğu yolcunun tercih ettiği Bari – Foggia – A14 Otoyolu – A1 Otoyolu – Roma hattı üzerinden sağlanır. Bari çıkışında çevre yoluna bağlanmak sürüşü hızlı biçimde dengeler. Adriyatik kıyısına paralel ilerleyen ilk bölüm geniş şeritleri sayesinde yolculuğu sakin bir ritimde başlatır. Foggia yönüne doğru uzanan A14 hattı İtalya’nın doğu kıyısına özgü uzun ve düzenli bir otoyol yapısı sunar. Bu bölümde tabelalar belirgin yerleştirildiği için doğru şeridi bulmak kolaydır. A14’ün geniş çizgisi hız dengesini korumayı rahat hâle getirir.