        Barış Alper'den penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama

        Barış Alper'den penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama

        Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu. 67. dakikada penaltıdan attığı golün öncesinde Osimhen'le gerçekleştirdiği diyaloğu anlatan Yılmaz, "Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum. Daha biten bir şey yok. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Barış Alper'den penaltı açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 3-0'lık skorla kazanan Galatasaray'ın ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        PENALTI POZİSYONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

        Milli futbolcu, "Öncelikle çok mutluyuz. 4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha bitmedi. Haftaya Samsun'a gideceğiz. Ben sorumluluklarından kaçan bir çocuk olmadım. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, ona teşekkür ediyorum." dedi.

        Milli takım ve Dünya Kupası için konuşan Barış Alper Yılmaz, "Nasip kısmet. Dünya Kupası'na daha var. İnşallah sezonu bitirip oraya en güzel şekilde gitmek istiyoruz." diye konuştu.

        "DAHA BİR ŞEY BİTMEDİ"

        Barış Alper, son olarak, "Bitmedi daha lig. Bittiği zaman hep birlikte kutlayacağız aynı coşkuyla. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Hayatımda hiç süslü cümle kurmadım, bana yakışmaz, karakterim bu. Bu ligde bizim gibi oyuncular olursa biz hep şampiyon oluruz." açıklamasını yaptı.

        "HEDEFİM HER ZAMAN BÜYÜKTÜR"

        Barış Alper Yılmaz, "Her zaman hedeflerim büyüktür benim. Çok çalışıyorum, elimden geldiğince kendime yatırım yapıyorum. İşin sırrı çalışmak. Bunu yaptığım sürece daha farklı yer olur, hayırlısı diyelim." diye konuştu.

        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı