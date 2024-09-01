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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Aç bir Galatasaray vardı - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Aç bir Galatasaray vardı

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, maçın ardından, "Aç bir Galatasaray vardı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 00:20 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:20
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        "Aç bir Galatasaray vardı"
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        Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 5-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN AÇ BİR GALATASARAY VARDI"

        Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:

        "Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."

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