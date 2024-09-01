Barış Alper Yılmaz: Aç bir Galatasaray vardı

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 5-1'lik Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN AÇ BİR GALATASARAY VARDI"

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."