        Barış Alper Yılmaz: Bugün kazandık ama bir maç daha var

        Barış Alper Yılmaz: Bugün kazandık ama bir maç daha var

        Galatasaray'ın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından, "Bugün kazandık ama bir maç daha var" dedi.

        Giriş: 05.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:23
        "Bugün kazandık ama bir maç daha var"
        Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükselen Galatasaray'ın ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, galibiyeti değerlendirdi.

        "BUGÜN KAZANDIK AMA BİR MAÇ DAHA VAR"

        Milli futbolcu, "Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Henüz bitmedi. Bu maçı kazandık ama bir maç daha var. O maç için hazırlıklara başlayacağız. Bir şey kazanmadık henüz. O maç inşallah kazanıp taraftarımızla kutlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

