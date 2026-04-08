        Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'da kaptan olmak gurur verici bir şey - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Galatasaray'da kaptan olmak gurur verici bir şey

        Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında konuk oldukları Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılılar'da kaptan olarak sahaya çıkmasının ardından duygularını belirten Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarımdır" şeklinde konuştu.

        Giriş: 08.04.2026 - 23:07 Güncelleme:
        "G.Saray'da kaptan olmak gurur verici bir şey"

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında konuk olduğu Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından konuştu.

        MİRCEA LUCESCU AÇIKLAMASI

        Mircea Lucescu'yu anan Barış Alper, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

        "GALATASARAY'DA KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAK GURUR VERİCİ"

        Kaptanlık yapmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

        "SAKATLIĞIMLA İLGİLİ ÇOK BİR ŞEY BİLMEK İSTEMİYORUM"

        Sağlık durumuna da değinen genç yıldız, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
