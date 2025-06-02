Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer cevabı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sezonu Başakşehir galibiyetiyle noktaladı.

Başakşehir maçının ardından Barış Alper'in geleceği merak konusu olurken, babası Yüksel Yılmaz, HT Spor'un sorduğu "Oğlunuz Galatasaray'da kalacak mı?" sorusuna "Kısmet" yanıtını verdi.

İşte o anlar:

🗨️ Yüksel Yılmaz'ın Barış Alper Yılmaz kalacak mı sorusuna cevabı! 👀 pic.twitter.com/8rHayLFwN3 — HT Spor (@HTSpor) May 30, 2025

Başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.