        Barış Alper Yılmaz: Rize deplasmanları her zaman zordur - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Rize deplasmanları her zaman zordur

        Galatasaray'ın formda oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından, "Rize deplasmanları her zaman zordur, kolay değil" dedi.

        Giriş: 08.02.2026 - 19:35 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:35
        "Rize deplasmanları her zaman zordur"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "RİZE DEPLASMANLARI HER ZAMAN ZORDUR"

        Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.

        "RİZESPOR TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Attığı golden sonra sevinmemesi hakkında açıklama yapan Barış Alper Yılmaz "Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

