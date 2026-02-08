Barış Alper Yılmaz: Rize deplasmanları her zaman zordur

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"RİZE DEPLASMANLARI HER ZAMAN ZORDUR"

Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Mutluyuz, taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi." dedi.