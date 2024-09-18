Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu

İddianamede, örgütün kendisine destekçi bulmak ve insanlara sempatik görünmek adına üyelerinin sosyal medyada düzenli video paylaştıkları, gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun'a şarkılar atfederek "İstanbul'un sefiri, sokakların hakimi, Barış isteyen Boyun eğecek" gibi mottolar kullanarak kara propaganda yaptıkları, bu sayede özellikle genç yaşta ve suça meyilli kitleyi etkileyerek, örgüte katılım sağladıkları vurgulandı.

Rap şarkıcısı olarak bilinen sanıklar Muhammed Nedim Doğan ve Doğan Tarda'nın kliplerinde uzun namlulu silahlar ve tabancalara çok kez yer verdiği, bunu da örgüt elebaşı Barış Boyun'un talimatıyla yaptığının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanık Doğan'ın cep telefonu incelemesinde de Boyun'a ait görüşmelerinin ekran kayıtları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanıkların suç örgütüne sempatizan katılımını arttırdığına dikkat çekildi.