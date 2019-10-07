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Barış Pınarı Harekatı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Barış Pınarı' için ne dedi?

Barış Pınarı, ilk olarak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Fırat'ın doğusuna harekat sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı" kelimesini kullandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Barış Pınarı ile ilgili detaylar

Barış Pınarı

Barış Pınarı ile ilgili detaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı açıklaması ve Habertürk'e konuşan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın "Barış Pınarı" ile ilgili değerlendirmeleri şöyle...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 'BARIŞ PINARI' SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'da yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali olarak yorumlanan önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, "Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır." dedi.

HAREKÂTIN ADI: "BARIŞ PINARLARI MI?"

Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

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