Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında aldığı ağır mağlubiyet sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, 6 Kasım tarihine denk gelen 6-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçeli taraftarlar da birçok mesaj paylaştı.
Özellikle sosyal medyada Galatasaray'la ilgili paylaşımla bulunan Fenerbahçeli futbolseverlerin arasında daha önce Sarı-Lacivertli formayı giymiş olan isimler de vardı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen şimdi Cristian Baroni, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda ağlama işareti yaparak "Üzülmeyin" ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertli ekibin önemli isimlerinden Tuncay Şanlı da 6-0'lık yenilginin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Şanlı, 6 Kasım 2002'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın ardından çıkan "Tarih bunu da yazar" gazete manşetini paylaştı.
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