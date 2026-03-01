Canlı
        Bartın Limanı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı

        Bartın Limanı'nda bir kuru yük gemisi yanaştığı sırada başka bir kuru yük gemisine çarptı. Kazada 2 gemide de hasar oluştu

        Giriş: 01.03.2026 - 01:03
        Kaza, akşam saatlerinde Bartın Limanı’nda meydana geldi.

        Limana yanaşmaya çalışan 'North Moon'' isimli gemi makine arızası nedeniyle, liman içinde demirli bulunan kuru yük gemisi 'Gold Lucky' isimli gemiye çaptı. Yaşanan kazada herhangi yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu.

        Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

