Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED),Emniyet Genel Müdürlüğü baş müfettişi Ahmet Sula'yı 'Yılın Sanatçısı Ödülü'ne layık gördü. Sula, bu ödülü 8'i yurt dışında olmak üzere açtığı 34 kişisel resim sergisiyle kazandı.

Ahmet Sula'nın ödülünü aldığı Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen panele UMED başkan yardımcıları Kenan Kıran ve Kemal Gümüş'ün yanı sıra Emniyet Müdürü Haydar Karsavuranoğlu da katıldı.

Ahmet Sula, ödülü alırken yaptığı konuşmada "Hayat aslında şerle, kötüyle mücadeleden ibaret. Dünyanın en büyük teröristi her birimizin içinde mevcut. Bu bizim egomuz, nefsimiz. Anadolu toprağında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şerefli bir kurumda bir yönetici olarak polislik görevini yapıyorum. Bu geçmiş tecrübe ve bu felsefeyi harmanlayarak aslında zalimlerin korkulu belası olmak ve mazlumların kolu kanadı olmak gibi bir misyonumuz var. Bunu hissediyorum ve çok şükür hem devlet görevi hem de sanattaki başarılarla harmanlayarak bu ülkenin sesini, mücadelesini bütün dünyaya duyurmak gibi kutsal bir görevin yürütücüsüyüm" dedi.