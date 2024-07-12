Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin anne - oğul saati
Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile geçirdiği keyifli anların videosunu yayımladı; anne - oğul, zıplayarak oyun oynadı
Giriş: 12.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:44
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19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
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Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından yayımladı.