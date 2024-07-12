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        Haberler Magazin Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin anne - oğul saati - Magazin haberleri

        Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin anne - oğul saati

        Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile geçirdiği keyifli anların videosunu yayımladı; anne - oğul, zıplayarak oyun oynadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:44
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        19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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        Başak Dizer Tatlıtuğ, oğlu ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Yayımlanan videoda Başak Dizer Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ'un, zıplayarak oyun oynadığı görülüyor.

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        Anne - oğlun eğlenceli anları, sosyal medyada takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

        #Başak Dizer Tatlıtuğ
        #Kurt Efe Tatlıtuğ
        #kıvanç tatlıtuğ
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