Başakşehir: 2 - Kayserispor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Kayserispor 3-2'lik skorla kazandı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Duckens Nazon, 15'te Ali Karimi ve 84. dakikada Aylton attı. Başakşehir'in gollerini ise 58'de Deniz Türüç ve 89. dakikada Hamza Güreler kaydetti.
Başakşehir'de Piatek 90+12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Sarı Kırmızılı ekip puanını 32'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.