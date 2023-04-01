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Başakşehir - Ankaragücü: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Medipol Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Başakşehir - Ankaragücü: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.

Ligde 4 maç sonra kazanan turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü 36. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Başakşehir bu sonuçla puanını 44'e yükseltti.

Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıktığı ilk maçtan mağlup ayrılan Başkent ekibi 25 puan kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Lucas Lima’nın sol taraftan ortasında penaltı noktası yakınında Aleksic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.
23. dakikada Patryk Szysz’in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali’nin ortasında arka direkte Serdar Gürler’in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.
36. dakikada Ömer Ali Şahiner’in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan’ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


43. dakikada Taylan ile paslaşan Emre Kılınç, ceza sahası sağ çaprazından topla içeriye girdi. Emre’nin rakiplerini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
51. dakikada Patryk Szysz’nin ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu oyun alanına çeldi. Seken topu kontrol eden Serdar Gürler, pasını Lima’ya aktarırken, bu oyuncunun şutu savunmaya çarparak taca çıktı.
57. dakikada Emre’nin pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Zahid, Ahmed Touba’nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
58. dakikada penaltı atışını kullanan Ali Sowe’un vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Taylan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
65. dakikada sol taraftan ceza yayına doğru ilerleyen Serdar Gürler’in şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası içi sol çaprazından ortasında kaleci Muhammed’i geçen top Ali Sowe’un önüne düştü. Bu oyuncunun yerdeyken yaptığı vuruşta direğe de çarpan top auta çıktı.
90+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Patrtk Szysz’nin pasında Keny, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.
90+9. dakikada Szysz'nin pasında ceza sahası içinde Keny, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 72 Biglia), Szysz, Serdar Gürler (Dk. 87 Deniz Türüç), Figueiredo (Dk. 77 Keny)

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Radakovic, Atakan Çankaya, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Hanousek), Diack (Dk. 90+4 Oko), Taylan Antalyalı (Dk. 67 Dokanovic), Kitsiou, Mujakic, Moreira (Dk. 46 Zahid), Emre Kılınç (Dk. 85 Beridze), Sowe

Gol: Dk. 36 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emre Kılınç, Dk. 62 Diack (MKE Ankaragücü), Dk. 44 Aleksic, Dk. 47 Figueiredo, Dk. 69 Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

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