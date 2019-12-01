Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
BAŞAKŞEHİR: 0 - ANTALYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
SAAT: 16.30
HAKEM: Serkan Tokat
YAYIN: beIN SPORTS 2
STAT: Fatih Terim
BAŞAKŞEHİR: Mert, Aziz Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Elia, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Vieira, Arda Turan, Kerim Frei, Azubuike, Gökhan İnler, Aleksic, Demba Ba, Robinho
TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk
ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Celutska, Angelo, Tarık, Charles, Aatif, Ufuk, Hakan, Doğukan, Paul Mukairu
YEDEKLER: Boffin, Salih, Cissokho, Fredy, Yekta, Chico, Serdar Özkan, Harun, Blanco, Gelson Dala
TEKNİKDİREKTÖR: Stjepan Tomas
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.
Son 5 maçından 4'ünü yitiren, birinde berabere kalan Antalyaspor ise 12 puanla düşme hattında yer alıyor.
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