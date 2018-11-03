Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Başakşehir karşılaşıyor.

Ligdeki ilk 10 maçında 21 puan toplayan Medipol Başakşehir, haftaya lider durumda giriyor. Ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş ise 10. haftayı 18 puanlı dördüncü sırada tamamladı.

Bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında galip gelmekte bir hayli zorlanan Beşiktaş, rakip sahadaki 11 resmi maçta sadece bir kez kazanabildiği Medipol Başakşehir'i yenerek, kötü istatistiklerine son vermeye çalışacak.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Babel, Mustafa, Vagner Love

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALI: Quaresma (Beşiktaş)

SÜPER LİG PUAN DURUMU

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ'IN KABUSU

> Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı 22 resmi maçın sadece 4'ünü kazanabildi.

> İki ekip, 20'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere 22 resmi maçta karşılaştı, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 4 galibiyet aldı.

> Beşiktaş, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibiyle yaptığı son 15 resmi maçta sadece 2 kez kazandı.

> Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 11 resmi müsabakadan sadece birinde galibiyete ulaşabildi.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda galibiyet almakta oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada bir galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplarken, bir karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu 5 karşılaşmada 7 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Ligin 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek tek dış saha galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarını 1-1'lik skorlarla tamamladı. Atiker Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmadan da 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Göztepe'ye ise 2-0 yenildi.

CANER VE MEDEL SINIRDA

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşma öncesinde Caner Erkin ile Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kart gören iki oyuncu, aynı durumu yaşarsa 12. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ