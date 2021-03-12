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Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Başakşehir ile oynadığı 27 resmi maçın 6'sını kazanabildi

Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor...

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Giuliano, Aleksic, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Murat Şahin

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0),Gençlerbirliği (3-0),Yukatel Denizlispor (3-0),Yeni Malatyaspor (1-0) ve Gaziantep (2-1) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor... Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

EN ÇOK ZORLANDIĞI RAKİP

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.

LİG MAÇLARI

İki ekip Süper Lig'de 25 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 6 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 29 golüne, turuncu-lacivertli ekip 30 golle yanıt verdi.

SON 10 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, rakibiyle yaptığı son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Rakibi karşısında 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 11 gol atarken, Medipol Başakşehir 12 kez fileleri havalandırdı.

DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1'inde galibiyete ulaşabildi. İki takım Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde, 7'si Atatürk Olimpiyat, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. 12'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere bu maçlardan 7'sini Medipol Başakşehir, 1'ini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Rekabette sahasındaki son 4 randevuyu kazanan Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda toplam 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamında gol yerken, 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

KUPADA 2 MAÇ

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.

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