        Başakşehir - Boluspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Başakşehir - Boluspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Opoku ve Nuno da Costa'nın golleriyle kazanan turuncu-lacivertliler puanını 3'e çıkardı. Boluspor ise 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:57
        Başakşehir kupada hata yapmadı
        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

        Bu sonuçla grupta ilk galibiyetini alan turuncu-lacivertli takım, puanını 3'e çıkardı. İlk yenilgisini yaşayan Boluspor ise 1 puanda kaldı.

        23. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Fayzullayev'in sağdan kullandığı kornerde Opoku'nun altıpas çizgisi üzerinde uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

        41. dakikada Başakşehir, önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ceza sahasının sağında omuz omuza mücadelede Rasheed'den topu kapan Ebosele, son çizgi yakınında kaleci Bartu Kulbilge ile karşı karşıya kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Bertuğ Yıldırım'a çıkardı. Bertuğ'un altıpasın içinde boş kaleye yaptığı vuruşta top direğin yanından auta gitti.

        44. dakikada Boluspor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Arda Usluoğlu'nun yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlara gitti: 1-1

        Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        62. dakikada konuk takım, ikinci gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen uzun pasın sonucundan topla buluşan Barış Alıcı, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Doğan Alemdar, gole izin vermedi.

        84. dakikada RAMS Başakşehir, ikinci golü buldu. Brnic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top, Umut Güneş'te kaldı. Umut'un ceza sahası sol çaprazdan pasında, Nuno da Costa'nın arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gönderdi: 2-1

        87. dakikada turuncu-lacivertli ekibin kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Nuno da Costa'nın sağdan ortasında Brnic, altıpasın içinden çıkardığı şutta topu ağlara gönderdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Burak Olcar, golden önce Umut Güneş'in Balburdia'ya faul yaptığını tespit etti ve golü geçersiz saydı.

        RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

        Stat: Başakşehir Fatih Terim

        Hakemler: Burak Olcar, Abdullah Uğur Sarı, Mücahid Adem Çelebi

        RAMS Başakşehir: Doğan Alemdar, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 46 Kaluzinski), Umut Güneş, Fayzullayev (Dk. 60 Brnic), Shomurodov, Harit (Dk. 79 Kemen), Bertuğ Yıldırım (Dk. 72 Nuno da Costa)

        Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Kouagba, Lima (Dk. 46 Abdulsamet Kırım), Harun Alpsoy (Dk. 60 Doğan Can Davas), Liço (Dk. 72 Ömürcan Artan), Balburdia, Mustafa Çaylı (Dk. 60 Barış Alıcı), Rasheed, Arda Usluoğlu (Dk. 79 Işık Kaan Arslan)

        Goller: Dk. 23 Opoku, Dk. 84 Da Costa (RAMS Başakşehir), Dk. 44 Arda Usluoğlu (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Liço, Dk. 56 Devran Şenyurt, Dk. 83 Doğan Can Davas (Boluspor)

