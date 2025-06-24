Başakşehir'de AVM'de yangın

Başakşehir'de TEM Otoyolu yanındaki bir AVM'nin mal kabul bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dumanlar AVM'nin etrafını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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